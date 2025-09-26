Παρουσιάστηκε εντυπωσιακό νέο gameplay video για το Marvel’s Wolverine που έρχεται στο PS5 το 2026

Το Marvel’s Wolverine έρχεται το 2026 στο PS5!

Το Marvel’s Wolverine ανακοινώθηκε επίσημα ότι θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2026 αποκλειστικά για τo PS5, όντας μια δημιουργία της Insomniac Games σε συνεργασία με τη Marvel Games και την Sony Interactive Entertainment. Το παιχνίδι παρουσιάζει μια πρωτότυπη προσέγγιση του κλασικού ήρωα Logan, γνωστού ως Wolverine, με τον χαρακτήρα να ζωντανεύει μέσω της ερμηνείας του ηθοποιού Liam McIntyre, ο οποίος αποδίδει τη βαθιά εσωτερική πάλη, τον θυμό και τα ψυχολογικά βάρη του ήρωα.

Η πλοκή επικεντρώνεται στην αναζήτηση απαντήσεων για ένα σκοτεινό παρελθόν που τον καταδιώκει ανελέητα, οδηγώντας τον σε επικίνδυνα μέρη όπως το Madripoor, τα παγωμένα τοπία του Καναδά και τις στενές πόλεις του Τόκιο, όπου εξελίσσεται η έντονη και βίαιη δράση του παιχνιδιού.

Ο Wolverine δεν είναι απλώς ήρωας, αλλά και μια ασταμάτητη δύναμη μάχης, με γρήγορες επιθέσεις και καταστροφικές τεχνικές που βασίζονται στα κοφτερά του νύχια. Στην περιπέτειά του συναντά γνωστούς χαρακτήρες της Marvel όπως η Mystique και ο Omega Red, ενώ αντιμετωπίζει εχθρικές ομάδες όπως οι Reavers, αλλά και απειλητικά μηχανικά όντα που προσθέτουν ένταση στην αφήγηση.

Το παιχνίδι σχεδιάστηκε ειδικά για το PS5 και υπόσχεται μια εμπειρία με γρήγορο και αγριεμένο gameplay, εντυπωσιακές σκηνές δράσης, πλούσια προσβασιμότητα και μια σκοτεινή, ώριμη αφήγηση που αναδεικνύει το βαθύτερο ανθρώπινο στοιχείο του Wolverine. Η κυκλοφορία αναμένεται να φέρει μια νέα διάσταση στη φήμη του ήρωα, συνδυάζοντας το κόμικ με το interactive gaming σε ένα παιχνίδι που θα προσφέρει έντονες μάχες και μια συγκλονιστική ιστορία.

Πληροφορίες και νέο υλικό για το Marvel’s Wolverine θα αποκαλυφθούν την άνοιξη του 2026, κρατώντας τους θαυμαστές σε αγωνία και ανυπομονησία για την επερχόμενη κυκλοφορία.