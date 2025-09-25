Η ψυχρή ατάκα Μητσοτάκη για Chevron, το χλωμό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και ο ελέφαντας στον ΣΥΡΙΖΑ

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για την αποστροφή Μητσοτάκη για τη Chevron και τον «ελέφαντα στο δωμάτιο» για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη- Ερντογάν προφανώς ήταν βάσει προγράμματος, αλλά και στην Αθήνα είναι προφανές ότι ο Τούρκος πρόεδρος δεν καιγόταν κιόλας.

Έγινε και χθες (24/09) μια προσπάθεια, αλλά εντάξει δεν το καταφέραμε. πάμε γι' άλλα. Από την κυβέρνηση λένε ότι προφανώς δεν θα κυνηγήσουμε τον Ερντογάν για να συναντηθούμε, αλλά πράγματι αν η συνάντηση γίνει σε δέκα μέρες στην Κοπεγχάγη, αυτό θα είναι απόδειξη ότι η ματαίωση έγινε πράγματι βάσει προγράμματος.

