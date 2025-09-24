Νέες ταυτότητες: Οι τέσσερις περιοχές που δεν έχουν ραντεβού ούτε για δείγμα έως τον Ιανουάριο

Ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ αποκάλυψε ποια είναι τα τέσσερα αστυνομικά τμήματα, που για να κλείσει κάποιος ραντεβού για νέες ταυτότητες πρέπει να κάνει υπομονή έως τον Ιανουάριο.

Μπορεί οι νέες ταυτότητες να είναι υποχρεωτικές από το 2026, όμως τα ραντεβού για την έκδοσή τους είναι δυσεύρετα. Μάλιστα, σε τέσσερις περιοχές στην Αττική, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), Χρήστος Συνδρεβέλης, μιλώντας στα Παραπολιτικά, δεν υπάρχει ραντεβού τουλάχιστον έως τον Ιανουάριο του 2026.

«Η αναμονή για να κλείσει κάποιος ραντεβού διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Λειτουργούν 81 αστυνομικές υπηρεσίες με διευρυμένο ωράριο στην επικράτεια. Εκεί όπου δεν υπάρχει διευρυμένο ωράριο, η αναμονή είναι μεγαλύτερη, είναι στους τρεις με τέσσερις μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ.

