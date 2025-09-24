Καιρός: «Ελπίζω να πέσει νερό στη θάλασσα, όχι στη στεριά», ανησυχητική πρόβλεψη Τσατραφύλλια

Το ατμοσφαιρικό μπλοκάρισμα (Rex blocking) φέρνει φθινόπωρο διαρκείας.

Ένα φθινοπωρινό σκηνικό στήνεται σταδιακά πάνω από τη χώρα, με τον καιρό να αλλάζει απότομα τις επόμενες ημέρες. Η ατμοσφαιρική διάταξη τύπου Rex blocking φαίνεται πως εγκλωβίζει το καλοκαίρι, φέρνοντας δροσιά, ισχυρούς ανέμους και έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιεί μάλιστα για σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, θυελλώδεις βοριάδες και καταιγίδες που, αν και αναμενόμενες, κρύβουν κινδύνους για πλημμύρες και κατολισθήσεις στη δυτική Ελλάδα.

