Είσαι single; 5 λόγοι που πρέπει να χαίρεσαι γι’ αυτό, σύμφωνα με την επιστήμη

Η single era, όχι μόνο δεν είναι κακή, αλλά απαραίτητη για την ψυχική υγεία και ισορροπία όλων των ανθρώπων.

Αν για τον οποιονδήποτε λόγο είσαι ελεύθερος αυτή την περίοδο της ζωής σου, αυτό το άρθρο αποτελεί τρανή απόδειξη πως βρίσκεσαι στην καλύτερη φάση σου. Όσο όμορφο κι αν είναι το συναίσθημα που νιώθεις, όταν είσαι μαζί με τον άνθρωπό σου, η solo φάση της ζωής σου, είναι μια σημαντική υπενθύμιση να εστιάσεις στις ανάγκες σου, θέτοντας σε προτεραιότητα στους δικούς σου στόχους. Δες το σαν μια ευκαιρία να ζήσεις όσα δεν βίωσες στο παρελθόν.

Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, οι άνθρωποι που είναι single επικεντρώνονται περισσότερο στη ζωή τους, κάνοντας focus στην ψυχική υγεία και ισορροπία τους. Παρά τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που έχει κάθε φάση που διανύουμε, σίγουρα έχουμε να αποκομίσουμε πολλά από αυτή την ανέμελη περίοδο. Και δεν πρόκειται για ακόμα μία θεωρία, αφού είναι επιβεβαιωμένο από την επιστήμη.

