Το red flag που καταστρέφει τις σχέσεις: «Διαλύει την ψυχολογική ισορροπία του άλλου ατόμου»

Η κοινωνική ψυχολόγος Σάρα Νασσερζαντέχ εξηγεί ποιο χαρακτηριστικό είναι το θεμέλιο κάθε υγιούς σχέσης.

Σε κάθε σχέση, η αγάπη και η έλξη δεν αρκούν για να εξασφαλίσουν διάρκεια. Σύμφωνα με την κοινωνική ψυχολόγο Σάρα Νασσερζαντέχ, υπάρχουν έξι βασικά συστατικά που χρειάζεται μια ρομαντική σχέση για να αντέξει στον χρόνο και να εξελιχθεί. Αυτά περιλαμβάνουν τη συμπόνια, την εμπιστοσύνη και το κοινό όραμα, όμως, όπως τονίζει, χωρίς σεβασμό όλα τα υπόλοιπα καταρρέουν.

Στο νέο της βιβλίο «Love by Design», η Νασσερζαντέχ εξηγεί ότι η έλλειψη σεβασμού αποτελεί ένα σοβαρό red flag, που μπορεί να υπονομεύσει την ίδια την αυτοεκτίμηση του συντρόφου. «Μακροπρόθεσμα, η απουσία σεβασμού μπορεί να τσακίσει την αίσθηση του εαυτού και να διαλύσει την ψυχολογική ισορροπία του άλλου ατόμου», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Jenny.gr