Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες
Η έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες δεν είναι κεραυνός εν αιθρία, αλλά το αποτέλεσμα μιας σειράς από καθυστερήσεις, αμέλειες και ανύπαρκτο προγραμματισμό που για άλλη μια φορά εκθέτουν τη δημόσια διοίκηση.

Πλέον, όσοι αγοράζουν καινούργια μοτοσικλέτα δεν μπορούν να την κυκλοφορήσουν και όσοι έχασαν ή τους χάλασε η πινακίδα, δεν έχουν δυνατότητα αντικατάστασης! Οι Διευθύνσεις Μεταφορών έχουν στεγνώσει από απόθεμα και οι πολίτες βρίσκονται σε αναμονή χωρίς χρονοδιάγραμμα.

