Θεσσαλονίκη: 49χρονος έπνιξε την αδελφή του με σακούλα και μετά ομολόγησε

Ένα αδιανόητο περιστατικό δολοφονίας έλαβε χώρα σήμερα (20/09) στη Θεσσαλονίκη όταν ένας 49χρονος έπνιξε την αδελφή του με σακούλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το έγκλημα έγινε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου. Ο 49χρονος άνδρας πήρε μια σακούλα την οποία πέρασε στο κεφάλι της 59χρονης αδερφής του, με συνέπεια να της προκαλέσει ασφυκτικό θάνατο.

