Θεσσαλονίκη: 49χρονος έπνιξε την αδελφή του με σακούλα και μετά ομολόγησε
Ένας 49χρονος στη Θεσσαλονίκη, δολοφόνησε την αδελφή του πνίγοντας την με σακούλα.
Ένα αδιανόητο περιστατικό δολοφονίας έλαβε χώρα σήμερα (20/09) στη Θεσσαλονίκη όταν ένας 49χρονος έπνιξε την αδελφή του με σακούλα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το έγκλημα έγινε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου. Ο 49χρονος άνδρας πήρε μια σακούλα την οποία πέρασε στο κεφάλι της 59χρονης αδερφής του, με συνέπεια να της προκαλέσει ασφυκτικό θάνατο.
