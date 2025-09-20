Έγκλημα στο Κολωνάκι: O Ρωχάμης είχε μεταμφιεστεί σε γυναίκα και μπήκε στο δικαστήριο για να φυγαδεύσει τον Νάσιουτζικ

Η απίστευτη ιστορία που μοιάζει με χολιγουντιανή ταινία... «Αν θες, σε παίρνω και φεύγουμε».

Το 1959 γυρίζεται η ταινία «Έγκλημα στο Κολωνάκι», στο διαμέρισμα του λογοτέχνη Θανάση Διαμαντόπουλου, στην οδό Διδότου 3.

Ούτε το πιο άρρωστο ή ευφάνταστο μυαλό, θα μπορούσε να φανταστεί πως σχεδόν 30 χρόνια μετά, θα γινόταν πράγματι ένα στυγερό έγκλημα στο ίδιο διαμέρισμα με θύμα... τον ένοικο αυτού, τον 72χρονο έμπορο και λογοτέχνη Θανάση Διαμαντόπουλο.

