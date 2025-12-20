Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της

Μια ιστορία που θυμίζει σενάριο από ταινία επιστημονικής φαντασίας ωστόσο συνέβη το 1873 σε μια μικρή πόλη στο Τενεσί

Η μυρωδιά από τριφύλλι ανακατευόταν με τη βαριά οσμή της κοπριάς τα υγρά πρωινά στο Sumner County του Τενεσί. Ήταν το 1873 όταν τα πρώτα βλέμματα των γειτόνων στάθηκαν πάνω στη μικρή Έλα Χάρπερ. Ένα ροδομάγουλο, μελαχρινό κορίτσι που, σε αντίθεση με όλα τα άλλα παιδιά της περιοχής, δεν περπατούσε όρθια. Μετακινούνταν στα τέσσερα, στηριζόμενη στα χέρια και τα πόδια της. Τα κάτω άκρα της έμοιαζαν γυρισμένα προς τα πίσω.

Η μητέρα της, η Μινέρβα, προσπάθησε αρχικά να «ισιώσει» αυτά τα πόδια που δεν υπάκουαν στους κανόνες της φύσης. Σύντομα όμως σταμάτησε. Όχι από αδυναμία, αλλά για να προστατεύσει την αξιοπρέπεια του μοναχοπαίδι της. «Το κορίτσι που περπατά σαν καμήλα», ψιθύριζαν οι γείτονες, χωρίς να φαντάζονται ότι αυτή η φράση, ειπωμένη σχεδόν αδιάφορα, θα κατάπινε ένα όνομα, μια παιδική ηλικία, μια ζωή.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr