Αττική Οδός: Αυτή είναι η αλλαγή που φέρνει τέλος στο μποτιλιάρισμα

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έκανε λόγο «διαρθρωτική κίνηση, που θα μπορούσε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα».

Προχωρά ο σχεδιασμός της αναδιαμόρφωσης του κόμβου εισόδου / εξόδου της Αττικής Οδού προς την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, ένα σημείο όπου παρατηρείται καθημερινά έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, ώστε το έργο να αρίχει και να ολοκληρωθεί εντός του 2026, όπως ανέφερε ο Χρίστος Δήμας.

«Θα υπάρξει μία παρέμβαση. Ουσιαστικά, είναι ο κόμβος στο ύψος της Μεταμόρφωσης, εκεί όπου συνδέεται η Αττική Οδός με την Εθνική. Συγκεκριμένα, όσοι έρχονται από την Ελευσίνα και το Μαρκόπουλο με κατεύθυνση προς Λαμία. Αυτοί συναντιούνται και ενώνονται οι έξοδοι για την ΠΑΘΕ. Αυτό που θα κάνουμε, είναι μία μικρή αλλά σημαντική παρέμβαση», υπογράμμισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, μιλώντας σήμερα (20/09) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

