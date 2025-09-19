«Πείτε μας ποιος είναι...»: Η αχρείαστη πίεση Χαριτάτου σε Ρούτσι για να κατονομάσει βουλευτή

Ο Σπύρος Χαριτάτος επέμεινε για το όνομα του βουλευτή, γεγονός που προκάλεσε δυσκολία στον κ. Ρούτσι.

Με τον Πάνο Ρούτσι, απεργό πείνας με αίτημα την εκταφή του γιου του ο οποίος σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, να αρνείται επανειλημμένα να κατονομάσει τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που φέρεται να του είπε πως έχει φωτογραφίες του νεκρού του παιδιού, αίσθηση προκάλεσε η πίεση του παρουσιαστή του Open, Σπύρου Χαριτάτου, να ζητά διαρκώς το όνομά του.

Ο κ. Ρούτσι, προφανέστατα για δικονομικούς λόγους, αρνήθηκε να κατονομάσει τον κυβερνητικό βουλευτή, ο οποίος φέρεται να τον προσέγγισε και να του είπε πως έχει δει φωτογραφίες της σορού του γιου του -παρόλο που ο ίδιος το αρνήθηκε μετέπειτα- ωστόσο ο κ. Χαριτάτος επέμεινε για το όνομα, γεγονός που προκάλεσε αμηχανία στον απεργό πείνας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr