Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας: Παρέμειναν 12 λεπτά

Νέα ρωσική παραβίαση μέσα σε λίγες μέρες, αυτή τη φορά στον εναέριο χώρο της Εσθονίας από μαχητικά MIG-31.

Συναγερμό προκάλεσε την Παρασκευή (19/9) στο ΝΑΤΟ η εισβολή τριών ρωσικών μαχητικών MIG-31 στον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

Όπως μετέδωσε το Reuters, το περιστατικό επιβεβαιώθηκε τόσο από πηγές της ΕΕ και της Συμμαχίας, όσο και από την ίδια την εσθονική κυβέρνηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αεροσκάφη πέταξαν χωρίς άδεια για περίπου 12 λεπτά πάνω από το έδαφος της χώρας.

Η αντίδραση της Εσθονίας: «Χωρίς προηγούμενο σε βαρβαρότητα αυτή η ενέργεια»

Ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας χαρακτήρισε την ενέργεια «χωρίς προηγούμενο σε βαρβαρότητα», ενώ το Ταλίν προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς τον ανώτερο Ρώσο διπλωμάτη που βρίσκεται στη χώρα.

Τοπικά ΜΜΕ αποκάλυψαν πως τα μαχητικά δεν είχαν καταθέσει σχέδιο πτήσης και πετούσαν με κλειστούς ασυρμάτους, ενώ το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή του νησιού Vaindloo. Πρόκειται, μάλιστα, για την τέταρτη παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας μέσα στο 2024.

Παράλληλα, καταγράφεται αυξανόμενη δραστηριότητα ρωσικών drones που πρόσφατα εντοπίστηκαν και στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ