Μελάνια Τραμπ: Τα κρυφά μηνύματα πίσω από τις εμφανίσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τα κρυφά μηνύματα πίσω από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της Μελάνια Τραμπ κατά την επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο

Κατά τη διάρκεια της οκτάμηνης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, η παρουσία της συζύγου του Μελάνια σε επίσημες εκδηλώσεις ήταν σπάνια. Κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψή της στο Ηνωμένο Βασίλειο ωστόσο -μέσα σε μόλις 48 ώρες- η πρώτη κυρία των ΗΠΑ φωτογραφήθηκε με πέντε διαφορετικές εμφανίσεις, κάθε μία από τις οποίες προκάλεσε συζητήσεις και φανέρωσε μια προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική μόδας.

