Αυτή η καθημερινή συνήθεια μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για διαβήτη
Πώς μια καθημερινή συνήθεια μπορεί να αυξήσει την αντίσταση στην ινσουλίνη και τον κακό έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.
Γνωρίζατε ότι περισσότεροι από 1 στους 3 ενήλικες ζουν με προδιαβήτη — και πολλοί δεν το γνωρίζουν καν; Αυτή η πάθηση, όπου τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα είναι υψηλότερα από το φυσιολογικό, μπορεί αθόρυβα να προετοιμάσει το έδαφος για διαβήτη τύπου 2. Ενώ η ηλικία, το βάρος και το οικογενειακό ιστορικό είναι γνωστοί παράγοντες κινδύνου, οι ειδικοί ρίχνουν φως σε έναν άλλο σημαντικό παράγοντα: την υπερβολική καθιστική ζωή και την ανεπαρκή κίνηση.
