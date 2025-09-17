Ενέργεια και fitness vibes στο Media Fitness Workshop του Red Bull Gym Clash!

Με official fitness equipment partner του Red Bull Gym Clash την Technogym, brand του Ομίλου Φάις, ένα ξεχωριστό Media Fitness Workshop έδωσε την ευκαιρία στους καλεσμένους για μία… έντονα βιωματική fitness εμπειρία

Στις 5 Σεπτεμβρίου, το A2Z The Fitlab μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης για δημοσιογράφους και creators, στο πλαίσιο του 1ου Red Bull Gym Clash˙ της πιο δυνατής διοργάνωσης γυμναστικής, που φέρνει τους καλύτερους gym athletes σε μια εκρηκτική μάχη αντοχής, δύναμης και ομαδικού πνεύματος.

Με official fitness equipment partner του Red Bull Gym Clash την Technogym, brand του Ομίλου Φάις, ένα ξεχωριστό Media Fitness Workshop έδωσε την ευκαιρία στους καλεσμένους για μία… έντονα βιωματική fitness εμπειρία. Έζησαν, έτσι, από κοντά τη φιλοσοφία του Red Bull γύρω από την άθληση, τη δυναμική προπόνηση και την έμπνευση.

Την εμπειρία απογείωσε η Ida Mathilde Steensgaard, η δημοφιλής αθλήτρια του HYROX και των αγώνων με εμπόδια (Obstacle Course Racing – OCR), που έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό των workouts του Red Bull Gym Clash. Η ίδια σχεδίασε και συντόνισε ένα special workout για τους καλεσμένους με ασκήσεις ενδυνάμωσης, ανάπτυξης ικανοτήτων και αντοχής. Με την καθοδήγησή της, οι συμμετέχοντες μπήκαν σε ρυθμό υψηλής έντασης, απολαμβάνοντας μια προπόνηση που συνδύαζε σωματική πρόκληση και συνεργασία.

Η ένταση της προπόνησης συνδυάστηκε με το fun στοιχείο που χαρακτηρίζει κάθε Red Bull εμπειρία. Καθώς η Ida Mathilde τους καθοδηγούσε, οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους, αντάλλαξαν χαμόγελα και χειροκροτήματα, και ένιωσαν πραγματικά μέρος μιας δυναμικής κοινότητας που τους ενθάρρυνε να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό

.

Το συγκεκριμένο Media Fitness Workshop αποτέλεσε το kick-off του 1ου Red Bull Gym Clash στην Ελλάδα, με τον εθνικό προκριματικό και τον εθνικό τελικό να ακολουθούν τις αμέσως επόμενες δύο ημέρες, 6 & 7 Σεπτεμβρίου. Ένα συναρπαστικό διήμερο που φέρνει στο προσκήνιο μερικούς από τους πιο δυνατούς και παθιασμένους αθλητές της χώρας.

Και αμέσως μετά; Η δεύτερη φάση του Red Bull Gym Clash, με τον Παγκόσμιο Προκριματικό και Παγκόσμιο Τελικό, στις 3 και 4 Οκτωβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο. Σκοπός; Να αναδειχθεί το καλύτερο γυμναστήριο στον κόσμο!

Σας περιμένουμε!