Βασίλισσες των μυρμηγκιών γεννούν αυγά.. από δύο είδη: Η ανακάλυψη που αλλάζει τη βιολογία

Μία ιστορική ανακάλυψη που αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε για τη βιολογία και την αναπαραγωγή των ειδών, έκαναν οι επιστήμονες στα μυρμήγκια-θεριστές της Ιβηρικής.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Nature δείχνει ότι οι βασίλισσες σε ένα συγκεκριμένο είδος μυρμηγκιών γεννούν συνήθως αυγά όχι μόνο του ίδιου είδους, αλλά και αρσενικά ενός άλλου είδους, ανατρέποντας όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Οι ερευνητές μάλιστα επινόησαν και μια λέξη για αυτό, την ξενογονία, που σημαίνει «ξένη γέννηση» (xenoparity). Αυτό διευρύνει τα όρια αυτού που εννοούμε με τον όρο «είδος». Και αυτή είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση στο ζωικό βασίλειο που συμβαίνει αυτό ως μέρος του κύκλου ζωής ενός ζώου.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr