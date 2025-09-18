Δεν θα κυκλοφορήσει σειρά Xiaomi 16, η Xiaomi πάει απευθείας για την σειρά Xiaomi 17

H σειρά Xiaomi 16 δεν θα εμφανιστεί ποτέ

Η Xiaomi ανακοίνωσε ότι θα παραλείψει εντελώς τη σειρά Xiaomi 16 και θα προχωρήσει απευθείας στη σειρά Xiaomi 17, σε μια κίνηση που στοχεύει στην άμεση αντιπαράθεση με τη νέα οικογένεια iPhone 17 της Apple. Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της εταιρείας, Lu Weibing, αυτή η απόφαση έχει να κάνει με τη στρατηγική της Xiaomi να ενισχύσει τη θέση της στην premium κατηγορία τηλεφώνων.

Η σειρά Xiaomi 17 θα κυκλοφορήσει έως το τέλος του μήνα και θα περιλαμβάνει τα μοντέλα Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro και Xiaomi 17 Pro Max, χωρίς αυτή τη φορά να υπάρχει έκδοση Ultra. Όλα τα μοντέλα θα εξοπλιστούν με τον νέο επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5 της Qualcomm, με την έκδοση Pro Max να χαρακτηρίζεται ως η πιο ισχυρή που έχει κατασκευάσει ποτέ η εταιρεία.

Οι φήμες κάνουν λόγο για σημαντικές αναβαθμίσεις στη χωρητικότητα της μπαταρίας, που θα ξεκινούν από τα 7.000mAh στο βασικό μοντέλο και θα φτάνουν έως και τα 7.500mAh στο Pro Max. Επιπλέον, η έκδοση Pro Max αναμένεται να διαθέτει και μια δευτερεύουσα οθόνη, χαρακτηριστικό που η ίδια η Xiaomi έχει ήδη προαναγγείλει.

Το πιο εντυπωσιακό στη φετινή σειρά είναι ότι αυτές οι βελτιώσεις θα γίνουν χωρίς αύξηση της τιμής. Ο Lu Weibing τόνισε επίσης ότι η Xiaomi έχει επενδύσει σημαντικά στην έρευνα και ανάπτυξη τα τελευταία πέντε χρόνια και σκοπεύει να διπλασιάσει τις επενδύσεις αυτές στο μέλλον.

Η έκδοση Xiaomi 17 αναμένεται να αποτελέσει μια ισχυρή συνέχεια για τη Xiaomi 15, η οποία είχε ήδη πρωτοστατήσει σε πολλούς τομείς, ειδικά στην απόδοση των καμερών.