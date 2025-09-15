Η bwin ανακατασκεύασε πλήρως το γήπεδο μπάσκετ στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων

Μια αυλή γεμάτη παιδικά βλέμματα και ένα γήπεδο που έγινε ξανά ζωντανό.

Η bwin συνεχίζει να γράφει ιστορίες κοινωνικής προσφοράς, χτίζοντας υποδομές και αναμνήσεις, αυτή τη φορά στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων.

Με τον ήχο του πρώτου κουδουνιού και τα βήματα να κατακλύζουν το προαύλιο, κάτι διαφορετικό περίμενε τους μαθητές του 13ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, ένα ολοκαίνουριο γήπεδο μπάσκετ, έτοιμο να γεμίσει με φωνές, παιχνίδι και όνειρα.

Το έργο, που υλοποιήθηκε από την bwin σε συνεργασία με τον πολύτιμο σύμμαχό, το Μαζί για το Παιδί, παραδόθηκε επίσημα στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσα από μια συγκινητική τελετή εγκαινίων. Τα Ιωάννινα και το γήπεδο του 13ου Δημοτικού Σχολείου, αποτέλεσαν τον 15 ο σταθμό της bwin και του προγράμματος της «Τα γήπεδα επιστρέφουν στην κοινωνία». Περισσότερα από 260 παιδιά θα έχουν ασφαλή πρόσβαση σε έναν σύγχρονο αθλητικό χώρο. Το όραμα των ανθρώπων του διεθνούς betting brand συνεχίζει να γίνεται πράξη σε όλη την Ελλάδα!

Παρόντες ήταν εκπρόσωποι των φορέων, η διεύθυνση του σχολείου, γονείς, τοπικές αρχές, ανάμεσά τους και ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Ιωαννιτών, κ. Θωμάς Γιωτίτσας, καθώς και δεκάδες ενθουσιασμένα παιδιά.

Τα νέα ταμπλό, οι καθαρές γραμμές, το φρεσκοβαμμένο δάπεδο και οι πολύχρωμες κερκίδες ήταν εκτός των άλλων ένα σκηνικό για τις αναμνήσεις που πρόκειται να δημιουργηθούν.

Η Γενική Διευθύντρια της bwin, Ιωάννα Μπερίου, δήλωσε για το νέο γήπεδο στα Ιωάννινα «Η bwin συνεργάζεται με το μαζί για το παιδί τα τελευταία 6 χρόνια. Έχουμε ανακατασκευάσει 15 γήπεδα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είμαι πολύ χαρούμενη που σήμερα παραδίδουμε στα παιδιά του 13ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων ένα ανακατασκευασμένο γήπεδο μπάσκετ. Να το χαρείτε, να δημιουργήσετε αναμνήσεις, να παίξετε. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο μετάλλια, είναι ένας χώρος που θα δημιουργήσει όμορφες στιγμές που θα κουβαλάτε πάντα μαζί σας».

Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας του «Μαζί για το Παιδί», κυρία Έρρικα Οικονόμου, τόνισε: «Στόχος μας στο Μαζί για το Παιδί είναι να εξασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες για κάθε παιδί, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου μεγαλώνει. Με την υποστήριξη της bwin, την οποία και ευχαριστούμε θερμά, καταφέραμε να προσφέρουμε στους μαθητές των Ιωαννίνων έναν ασφαλή χώρο για παιχνίδι και άθληση, που είναι βασικός παράγοντας για την υγεία και την ανάπτυξή τους. Χάρη σε αυτή τη συνεργασία, έχουμε ήδη ανακαινίσει 15 γήπεδα σε όλη την Ελλάδα και συνεχίζουμε με την ίδια αφοσίωση».

Από τη μεριά της σχολικής κοινότητας, ο Διευθυντής του σχολείου, κ. Παναγιώτης Τασιούλας, είπε «Η σχολική κοινότητα του 13ου Δ.Σ. Ιωαννίνων ευχαριστεί θερμά το Μαζί για το Παιδί που με την ευγενική υποστήριξη της bwin ανακαίνισαν το γήπεδο μπάσκετ του σχολείου μας και παρείχαν αθλητικό υλικό. Τα παιδιά μας απολαμβάνουν πλέον έναν σύγχρονο χώρο άθλησης!».

Το γήπεδο στα Ιωάννινα αποτελεί έναν ακόμα σημαντικό σταθμό της bwin στο ταξίδι της σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας της με το «Μαζί για το Παιδί». Μαζί, συνεχίζουν να προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε παιδιά από κάθε γωνιά της χώρας από τη Σαμοθράκη και την Κομοτηνή μέχρι το Κιάτο και το Περιστέρι. Η δράση εστιάζει στη δημιουργία υποδομών που ενδυναμώνουν το δικαίωμα κάθε παιδιού στον αθλητισμό, ανεξαρτήτως καταγωγής, φύλου ή κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.

Μαζί με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής, η bwin προχώρησε και σε δωρεά αθλητικού υλικού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα των παιδιών να αξιοποιήσουν τον νέο χώρο άθλησης με ασφάλεια, ενθουσιασμό και σύγχρονα μέσα.

Η bwin συνεχίζει σταθερά τη δέσμευσή της: να προσφέρει υποδομές, ελπίδα και ευκαιρίες. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα.

