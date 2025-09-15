Porta potty party: Ο «εγκέφαλος» πίσω από τα πάρτι διαστροφής στο Ντουμπάι

To ΒΒC φέρνει στο φως τον εγκέφαλο πίσω από το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών στο κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. Ο πρώην οδηγός λεωφορείου από την Ουγκάντα, παγιδεύει ευάλωτες γυναίκες σε έναν φαύλο κύκλο τρόμου, χρεών και σεξουαλικής εργασίας.

Μια διεξοδική έρευνα του BBC αποκαλύπτει τον «εγκέφαλο» που φέρεται να διευθύνει ένα δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης στις πιο κοσμοπολίτικες περιοχές του Ντουμπάι.

Ενώ ο ίδιος ο Charles Mwesigwa, αρνείται τους ισχυρισμούς, μαρτυρίες και στοιχεία υποδηλώνουν ότι παγιδεύει ευάλωτες γυναίκες, κυρίως από την Ουγκάντα, σε έναν βίαιο κύκλο που μοιάζει βγαλμένος απο τα πιο σκοτεινά σενάρια του Χόλιγουντ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr