Γιώργος Κωβαίος: Πέθανε ο 92χρονος viral παππούς που συγκίνησε όταν χόρευε με την εγγονή του

Θλίψη στη Σχοινούσα μετά τον θάνατο του Γιώργου Κωβαίου.

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη Σχοινούσα μετά την απώλεια του Γιώργου Κωβαίου, μιας από τις πιο αγαπητές και χαρακτηριστικές μορφές του νησιού. Ο 92χρονος παππούς, γνωστός για την αστείρευτη ενέργειά του και τους χορούς του στο πλευρό της εγγονής του, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί του Σαββάτου (13/09), πλήρης ημερών.

Ο Γιώργος Κωβαίος νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο της Σύρου, αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας που παρουσιάστηκαν στα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να ξεπεράσει την περιπέτεια αυτή.

