Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων: Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία
Ο μόνιμος κάτοικος του Τερματικού 1 έγραψε τη δική του ιστορία στο «Σαρλ ντε Γκολ».
Η ιστορία του Ιρανού Μεχράν Καρίμι Νασερί έχει περάσει εδώ και χρόνια στη σφαίρα του αστικού μύθου, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για ταινίες και βιβλία.
Η ζωή του στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού κράτησε σχεδόν δύο δεκαετίες και αποδείχθηκε ταυτόχρονα τραγικωμική αλλά και διδακτική.
