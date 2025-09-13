Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων: Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

Ο μόνιμος κάτοικος του Τερματικού 1 έγραψε τη δική του ιστορία στο «Σαρλ ντε Γκολ».

Η ιστορία του Ιρανού Μεχράν Καρίμι Νασερί έχει περάσει εδώ και χρόνια στη σφαίρα του αστικού μύθου, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για ταινίες και βιβλία.

Η ζωή του στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού κράτησε σχεδόν δύο δεκαετίες και αποδείχθηκε ταυτόχρονα τραγικωμική αλλά και διδακτική.

