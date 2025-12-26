Ολεξάνδρα Πασκάλ: Στα 7 της έχασε το πόδι της σε πυραυλική επίθεση. Τώρα, κέρδισε χάλκινο μετάλλιο σε κορυφαία διοργάνωση ρυθμικής στην Ουκρανία

Η ιστορία της Ολεξάνδρα Πασκάλ προκαλεί παγκόσμια συγκίνηση.

Στα 7 της, έχασε το πόδι της μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση. Ήταν Μάιος του 2022. Ένας πύραυλος διέλυσε ένα κέντρο αναψυχής στην περιοχή της Οδησσού, θάβοντας την κάτω από ερείπια. Πέρασε 15 ημέρες σε κώμα, έχοντας κάταγμα στο χέρι, σπασμένα πλευρά και σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Παρά τα όσα πέρασε όμως, η Ολεξάνδρα Πασκάλ (Oleksandra Pascal), συνέχισε αμέσως να αγωνίζεται για ένα μέλλον στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Η μικρή, αλλά τόσο γενναία Ολεξάνδρα, ξανάρχισε σχεδόν αμέσως τις προπονήσεις της στην ενόργανη γυμναστική μετά την απώλεια του ποδιού της. Σήμερα, η ιστορία της προκαλεί παγκόσμια συγκίνηση. Πρόσφατα, η Ολεξάνδρα κέρδισε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό ρυθμικής γυμναστικής και τώρα γοήτευσε ξανά τον κόσμο κερδίζοντας χάλκινο μετάλλιο στο Rizatdinova Cup 2025.

