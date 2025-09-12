Ετοιμαστείτε: Στις 4 Νοεμβρίου κυκλοφορεί το Football Manager 26 (vid)

Το Football Manager 26 καταφθάνει σε μερικές εβδομάδες

Το Football Manager 26 αναμένεται να κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 4 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στο δημοφιλές παιχνίδι προσομοίωσης ποδοσφαίρου. Αυτή η έκδοση είναι η πρώτη που βασίζεται στο Unity engine, το οποίο ανανεώνει την εμπειρία του μάνατζερ, προσφέροντάς σας τη δυνατότητα να ορίσετε τη δική σας ποδοσφαιρική μοίρα. Το FM26 θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα σε κονσόλες Xbox και PlayStation 5, καθώς και σε φορητές συσκευές μέσω της πλατφόρμας Netflix, ενώ η έκδοση Touch για Nintendo Switch αναμένεται ψηφιακά στις 4 Δεκεμβρίου.

Στα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται το ανανεωμένο interface που δίνει μεγαλύτερο έλεγχο στις αποφάσεις που καθορίζουν την καριέρα σας, καθώς και την πιο καθηλωτική εμπειρία αγώνα μέχρι σήμερα, με βελτιωμένες οπτικές και νέες volumetric animations από πραγματικούς αγώνες. Μια σημαντική προσθήκη είναι η παρουσία της Premier League με πλήρη αδειοδότηση για λογότυπα συλλόγων, εξοπλισμό και επίσημες φωτογραφίες παικτών, ενώ η γυναικεία ποδοσφαιρική σκηνή δημιουργεί έναν ενιαίο κόσμο ποδοσφαίρου μέσα στο σύστημα του FM, με την πιο ολοκληρωμένη βάση δεδομένων και πολλά αδειοδοτημένα τουρνουά που θα αποκαλυφθούν σύντομα.

Παρά τη νέα engine, η τεχνολογία επιτρέπει τη συμβατότητα των αποθηκευμένων παιχνιδιών από τις εκδόσεις FM24 και FM23 στις νέες εκδόσεις FM26, FM26 Console και FM26 Touch, ενώ το FM26 Mobile θα προσφέρει για πρώτη φορά συμβατότητα αποθηκευμένων παιχνιδιών με το FM24 Mobile. Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικές αναβαθμίσεις σε όλες τις πτυχές του παιχνιδιού, όπως μεταγραφές, τακτικές, δημιουργία μάνατζερ και ενσωμάτωση κοντρόλερ.

Από τις 10 Σεπτεμβρίου έως την κυκλοφορία, οι χρήστες που θα προαγοράσουν το FM26 σε PC ή Mac από επίσημους ψηφιακούς λιανοπωλητές θα λάβουν 10% έκπτωση και θα έχουν πρόσβαση σε προχωρημένο παιχνίδι περίπου δύο εβδομάδες πριν την επίσημη κυκλοφορία, με τη δυνατότητα συνέχισης της καριέρας τους μετά την ενημέρωση για την κυκλοφορία.