Μήπως ο ναρκισσιστής είσαι εσύ; 8 τρανταχτά στοιχεία θα σου δώσουν την απάντηση

Οι ναρκισσιστικές συμπεριφορές υπάρχουν μέσα στην κοινωνία μας. Τι γίνεται, όμως, όταν ναρκισσιστής είναι ο ίδιος ο εαυτός σου;

Αν ρίξεις μια ματιά στον χώρο γύρω σου, σίγουρα θα εντοπίσεις ανθρώπους με διαφορετικές συμπεριφορές, απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα. Κάθε οντότητα ζει και πορεύεται με τον δικό της τρόπο, προσπαθώντας να πετύχει τον ύψιστο στόχο: να έχει μια ευτυχισμένη και ήρεμη ζωή με αγαπημένα πρόσωπα δίπλα της.

Πολλές φορές, όμως, αυτός ο στόχος δεν είναι ίδιος για όλους. Ένας ναρκισσιστής, για παράδειγμα, έχει ως στόχο να είναι η κυρίαρχη παρουσία κάθε χώρου, να ασκεί κριτική, να μονοπωλεί την προσοχή και το ενδιαφέρον, δημιουργώντας προβληματικές διαπροσωπικές σχέσεις.

