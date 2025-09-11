Διπλός σεισμός τη νύχτα στην Αττική: Τα ρίχτερ σε Γαλάτσι και Κηφισιά που ανησύχησαν τους Αθηναίους

Διπλός σεισμός ταρακούνησε τα ξημερώματα, τους κατοίκους των Βορείων Προαστίων.

Μετά τον σεισμό στην Εύβοια των 5,2 ρίχτερ που έγινε αισθητός και στην Αθήνα, ακόμη δύο σεισμοί «μας ταρακούνησαν» εχθές τα ξημερώματα (11/09) στα βόρεια προάστια.

Δόνηση σημειώθηκε στις 11:33 τη νύχτα.Αρχικά η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, «έδωσε» το επίκεντρο του σεισμού στο Γαλάτσι. Το μέγεθος της συγκεκριμένης δόνησης υπολογίστηκε στα 2,1 Ρίχτερ.

