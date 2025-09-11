10 καθημερινές σκέψεις που κρατούν για τον εαυτό τους οι ευφυείς άνθρωποι

Οι εξυπνότεροι άνθρωποι μέσα σε ένα δωμάτιο σπάνια μοιράζονται δημόσια τις σκέψεις τους. Και έχουν λόγο.

Υπάρχουν άνθρωποι που εξωτερικεύουν ακόμα και την πιο απλή σκέψη τους, μοιράζονται όσα έχουν κατά νου και ποτέ δεν κρύβονται πίσω από τις λέξεις.

Από την άλλη, υπάρχει και εκείνη η κατηγορία, που δύσκολα θα επικοινωνήσει όσα σκέφτεται ή αισθάνεται, προτιμώντας έτσι να μείνει σιωπηλή στο πλαίσιο μιας συζήτησης.

Αυτά τα άτομα μπορεί να μην νιώθουν άνετα να μοιράζονται τις ιστορίες ή τις σκέψεις τους, είτε γιατί αποτελούν κομμάτι του εαυτού τους που θέλουν να προστατέψουν είτε γιατί αφορούν σε άλλους. Κάπως έτσι πράττουν και οι ευφυείς άνθρωποι.

