Γεωργιάδης κατά Ακρίτα για Ιπποκράτειο: « Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να ξανάρθει ο γιατρός και ας παίρνει φακελάκια;»

Νέες δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την υπόθεση δωροληψίας στο Ιπποκράτειο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε νέα ανάρτηση αναφορικά με την υπόθεση δωροληψίας στο Ιπποκράτειο, λέγοντας ότι «το φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ», ενώ παράλληλα εξαπέλυσε πυρά στον ΣΥΡΙΖΑ και στην Έλενα Ακρίτα με φόντο την ανάρτηση της για το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι, η Έλενα Ακρίτα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, σχολίασε την είδηση ότι ο κατηγορούμενος γιατρός βγήκε σε αναστολή λέγοντας ότι ο Υπουργός Υγείας «παραβιάζει το τεκμήριο αθωότητας πολίτη που δεν έχει περάσει ακόμα από δίκη».

