Στεγαστικό και στα σχολεία: Πρώτο κουδούνι σε κοντέινερ και προκάτ για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Με πλήθος προβλημάτων ανοίγουν τα σχολεία. Μάθημα σε κοντέινερ, προκάτ και «γερασμένα» κτίρια για μία ακόμα χρονιά.

Οξυμένο στεγαστικό πρόβλημα καταγράφεται στα σχολεία της Αττικής, καθώς μία ακόμα χρονιά ξεκινάει με μαθήματα σε κοντέινερ, προκάτ και «γερασμένα» κτίρια για χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ταυτόχρονα, οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, υλικά διδασκαλίας κλπ υποβαθμίζουν ακόμα περισσότερο την ποιότητα της σχολικής ζωής και της διδασκαλίας, όπως καταγγέλλουν δάσκαλοι και καθηγητές.

