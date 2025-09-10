Εμφανίστηκαν οι πρώτες ευρωπαϊκές τιμές για τα iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max

Σε τι τιμή θα πωλούνται τα iPhone 17 στην Ευρώπη;

Η νέα σειρά iPhone 17 της Apple παρουσιάστηκε πριν από μερικές ώρες και περιλαμβάνει τα μοντέλα iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max και το νέο iPhone Air. Όλα τα μοντέλα, εκτός από το Air, ξεκινούν πλέον με βασική χωρητικότητα αποθήκευσης 256 GB, και το βασικό iPhone 17 αποκτά για πρώτη φορά χαρακτηριστικά που μέχρι τώρα είχε μόνο η Pro σειρά, όπως οθόνη με τεχνολογία ProMotion στα 120 Hz και Always-On display.

Στην Ευρώπη, οι τιμές ξεκινούν περίπου από 949 ευρώ για το iPhone 17 στην αγορά της Γερμανίας και την Ιταλία, όπου το ίδιο μοντέλο κοστίζει επίσημα 949 ευρώ στο Apple Store. Το iPhone Air, που αντικαθιστά το iPhone 16 Plus, ανεβάζει την τιμή σε περίπου 1.199 ευρώ, λόγω της βελτίωσης στα υλικά κατασκευής, της υποστήριξης ProMotion και του νέου Pro chipset που διαθέτει.

Το iPhone 17 Pro στην Ιταλία κοστίζει περίπου 1.339 ευρώ για την αρχική έκδοση των 256 GB, ενώ το μοντέλο iPhone 17 Pro Max είναι πιο ακριβό και η τιμή του ξεκινά από περίπου 1.489 ευρώ, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πηγές. Η αύξηση τιμών σε σχέση με πέρυσι κυμαίνεται γύρω στα 100 ευρώ για τα Pro μοντέλα.

Η σειρά iPhone 17 διατίθεται για προπαραγγελίες από τις 12 Σεπτεμβρίου 2025 και οι αποστολές ξεκινούν στις 19 Σεπτεμβρίου για τις πρώτες 63 χώρες. Οι τιμές μπορεί να παρουσιάζουν μικρές διαφοροποιήσεις εντός Ευρώπης λόγω τοπικών φόρων και δασμών.