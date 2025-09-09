Ακόμα και 60’’ έντονης άσκησης την ημέρα, μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια της ζωής σου

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις τη ρουτίνα σου ή να επιλέξεις κάποια εξαντλητική άσκηση για να φροντίσεις την υγεία σου.

Η γυμναστική δεν αρέσει σε όλους και αυτό είναι απολύτως σεβαστό και αποδεκτό. Δεν χρειάζεται να «λιώνουμε» στο γυμναστήριο ή να παρακολουθούμε μαθήματα pilates, αν δεν μας προσφέρουν χαρά και ικανοποίηση, αλλά μας γεμίζουν με άγχος και στρες.

Το περπάτημα ή το jogging είναι σίγουρα δύο καλές λύσεις - αφού η άσκηση θεωρείται απαραίτητη για την καλή υγεία - ωστόσο υπάρχει και πιο απλός τρόπος για να γυμναστείς. Κι ας μην το έχεις συνειδητοποιήσει μέχρι σήμερα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr