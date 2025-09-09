5 απλοί και έξυπνοι τρόποι για να καταλάβεις ότι ένας άνθρωπος προσπαθεί να σε χειραγωγήσει

Οι άνθρωποι που επιδιώκουν να σε χειραγωγήσουν συχνά προσπαθούν να αποκρύψουν τις πραγματικές τους προθέσεις, όμως το σώμα, η γλώσσα και οι λέξεις τους μπορούν να τους προδώσουν.

Δεν χρειάζεται πάντα να περάσει καιρός για να καταλάβεις ότι ένας άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται. Μερικές φορές, οι πρώτες ενδείξεις εμφανίζονται από τα πρώτα λεπτά μιας συνομιλίας μαζί του, αρκεί να ξέρεις τι να προσέξεις.

Η νευροεπιστήμονας Berit Brogaard, DMSci, Ph.D., από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, εξηγεί ότι τέτοιοι άνθρωποι εκδηλώνουν ανεπαίσθητα αλλά αποκαλυπτικά σημάδια - μικρές αποκλίσεις στη συμπεριφορά και στον λόγο, που μπορεί να προδώσουν τη διάθεση για εξαπάτηση ή έλεγχο.

