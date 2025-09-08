Το μήνυμα Μητσοτάκη στους πρώην, οι βόλτες του Γρηγόρη στη ΔΕΘ και η επιμονή για εκλογές το '27

Ο Πρωθυπουργός έδωσε μέσα από τις απαντήσεις του και μια αίσθηση για το πώς ο ίδιος σκέφτεται το μετεκλογικό τοπίο.

Ηπολύ ήπια αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ζήτημα των τεταμένων σχέσεων με τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά δεν εξέπληξε όσους γνωρίζουν το παρασκήνιο. Ο κ. Μητσοτάκης ήθελε να ρίξει τους τόνους, βάζοντας μπροστά την παράταξη και γνωρίζοντας ότι οι σχετικές αναφορές αφορούν ιδιαίτερα τον Κώστα Καραμανλή.

Γνωρίζει άλλωστε ο πρωθυπουργός ότι η ανακίνηση της έντασης δεν συμφέρει ιδιαίτερα την ενότητα και τη συσπείρωση της ΝΔ ενόψει της δύσκολης συνέχειας, οπότε θέλησε να ρίξει τους τόνους. Υπάρχει βεβαίως και ένα αλλά: αν ακολουθήσουν εχθροπραξίες και νέα καρφιά ή η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τότε ο ίδιος θα μπορεί να τους ρίξει και τον μουντζούρη της πόλωσης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr