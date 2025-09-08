Η Γερμανία ετοιμάζεται για πόλεμο αποθηκεύοντας.... ραβιόλι

Ο υπουργός Γεωργίας εκτιμά το κόστος δημιουργίας ενός νέου αποθέματος ραβιόλι σε 80-90 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά τις υγειονομικές προετοιμασίες για πιθανό πόλεμο στην Ευρώπη, οι Γερμανοί κατά πως φαίνεται κάνουν και το...κουμάντο τους για τα τρόφιμα.

Οι γερμανικές αρχές σκοπεύουν να αλλάξουν τη διαδικασία σχηματισμού κρατικού αποθέματος τροφίμων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και πολέμου με τη Ρωσία. Θέλουν να δημιουργήσουν ένα στρατηγικό απόθεμα ζυμαρικών ραβιόλι.

