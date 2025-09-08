Αν θέλεις να παραμείνεις δραστήριος μέχρι τα βαθιά γεράματα, δοκίμασε αυτές τις 6 δραστηριότητες

Η καλή γήρανση έχει να κάνει με την επιλογή καθημερινών συνηθειών που σε κρατούν ενεργοποιημένο.

Η γήρανση είναι μια φυσική πορεία της ζωής - όμως ο τρόπος που επιλέγουμε να τη ζήσουμε κάνει όλη τη διαφορά. Δεν πρόκειται για το πώς θα αποφύγουμε τα χρόνια, αλλά για το πώς θα συνεχίσουμε να ζούμε με ενέργεια, ανεξαρτησία και σκοπό, παρά το γεγονός ότι περνούν τα χρόνια.

Το καλό νέο; Η επιστήμη μάς δείχνει ξεκάθαρα πως οι καθημερινές μας συνήθειες ή δραστηριότητες, παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στην ποιότητα ζωής μας από τον ίδιο τον αριθμό της ηλικίας μας. Με μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές, μπορούμε να παραμείνουμε δραστήριοι, διαυγείς και γεμάτοι ζωή για δεκαετίες ακόμα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr