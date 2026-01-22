Νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε αδιέξοδο; Ακολούθησε το τρικ του Στιβ Τζομπς

Αυτή είναι η συνήθεια που ενεργοποιεί τον εγκέφαλο, όταν όλα μοιάζουν μπλοκαρισμένα. Ο Στιβ Τζομπς την ακολουθεί πιστά κάθε φορά που βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Υπάρχουν στιγμές που, όσο κι αν προσπαθούμε, το μυαλό αρνείται να συνεργαστεί. Η συγκέντρωση χάνεται, οι ιδέες δεν έρχονται και η σκέψη μοιάζει να βρίσκεται σε λαβύρινθο. Σε έναν κόσμο που μας ωθει συνεχώς να πιέζουμε τον εαυτό μας, προκειμένου να γίνουμε όλο και πιο αποδοτικοί, η λύση φαίνεται να είναι κρυμμένη πίσω από τη λέξη «επιμονή». Σύμφωνα με την επιστήμη, το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε μερικές φορές είναι… να κινηθούμε. Κυριολεκτικά.

Τα τελευταία χρόνια, έρευνες από τον χώρο της ψυχολογίας και της νευροεπιστήμης αποδεικνύουν, πως η κίνηση παίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων. Το περπάτημα, ειδικά, φαίνεται να λειτουργεί ως «παραγωγικός βοηθός» για τον εγκέφαλο, συμβάλλοντας στην αλλαγή ρυθμού και στην εύρεση νέων διαδρομών σκέψης.

