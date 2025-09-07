Το καρφί του Μητσοτάκη για τον Καμμένο στη Συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ

Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Πάνο Καμμένο με αφορμή ερώτηση για τον Τραμπ.

Τι δουλειά έχει το όνομα του Πάνου Καμμένου στο στόμα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου που αυτός πραγματοποίησε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ;

Η απάντηση είναι απλή. Η αφορμή ήταν μια ερώτηση που έκανε δημοσιογράφος στον πρωθυπουργό για τις σχέσεις της χώρας μας με τις ΗΠΑ επί των ημερών του Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr