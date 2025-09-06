Η μαντινάδα του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Ποιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ την είπε πρώτος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε μία μαντινάδα από την Κρήτη μιλώντας στη ΔΕΘ.

Μία μαντινάδα, γνωστή στην Κρήτη, που δείχνει πώς πρέπει να αντιμετωπίζεις του αντιπάλους σου γιατί θα τους ξαναβρείς μπροστά σου, χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από το βήμα στη ΔΕΘ.

«Καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετά κι αυτός όταν θα ξεπεζέψεις» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Λέμε όλοι στην Κρήτη. Ας τη θυμούνται όλοι καλά αυτή τη μαντινάδα» συμπλήρωσε κερδίζοντας το χειροκρότημα.

