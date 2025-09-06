Αυστραλία: Έλληνας ο άνδρας που πέθανε από επίθεση καρχαρία

Έλληνας ήταν ο άνδρας που άφησε την τελευταία του πνοή μετά από επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία.

Τραγικό θάνατο βρήκε ο Ελληνοαυστραλός σέρφερ Μερκούρης Ψυλλάκης (Mercury Psillakis), έπειτα από επίθεση καρχαρία στην παραλία Long Reef του Σίδνεϊ, σοκάροντας την τοπική κοινωνία και την ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας.

Η θανατηφόρα επίθεση σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 6 Σεπτεμβρίου 2025, γύρω στις 10:00 π.μ., όταν ο 52χρονος σέρφερ, πατέρας ενός παιδιού, βρισκόταν περίπου 100 μέτρα από την ακτή, κάνοντας σερφ με φίλους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο καρχαρίας του προκάλεσε βαριά τραύματα, με αποτέλεσμα να υποκύψει μέσα σε λίγα λεπτά, παρά τις προσπάθειες άλλων σέρφερ να τον βγάλουν από το νερό και να του προσφέρουν βοήθεια.

