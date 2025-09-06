Η Ντέμι Λοβάτο έπαθε… Μπιάνκα Σενσόρι: Ο χορός φορώντας διχτυωτό καλσόν αντί για παντελόνι

Η τραγουδίστρια ξεσήκωσε τους followers της στο Instagram με το αποκαλυπτικό της look.

Η Ντέμι Λοβάτο ξέρει πώς να προκαλεί και το απέδειξε ξανά με την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram. Η 33χρονη τραγουδίστρια, που πρόσφατα παντρεύτηκε, εμφανίστηκε με ένα άκρως αποκαλυπτικό outfit, θυμίζοντας σε πολλούς followers το ιδιαίτερο και εκκεντρικό στυλ της Μπιάνκα Σενσόρι, συζύγου του Κάνιε Γουέστ.

Με διχτυωτό καλσόν αντί για παντελόνι, μαύρο λαμπερό εσώρουχο και δερμάτινο τιρκουάζ σουτιέν, η Λοβάτο χόρεψε και πόζαρε για την κάμερα, τραβώντας όλα τα βλέμματα. Το look ολοκληρώθηκε με μια mesh λεπτομέρεια που τόνιζε ακόμη περισσότερο το σέξι αποτέλεσμα.

