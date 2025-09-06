Ωραίο ακούγεται: Τι θα συνέβαινε εάν όλοι έπαιρναν κάποια δωρεάν χρήματα κάθε μήνα

Η ιδέα του βασικού εισοδήματος, οι υποστηρικτές και η εξάπλωσή του.

ΟDaniel Straub θυμάται ξεκάθαρα τη νύχτα που τον συνεπήρε η ιδέα του βασικού εισοδήματος. Είχε καλέσει τον Götz Werner, έναν Γερμανό δισεκατομμυριούχο και ιδιοκτήτη αλυσίδας φαρμακείων, να δώσει μια ανεξάρτητη ομιλία στη Ζυρίχη, όπου ο Straub εργαζόταν ως project manager σε ένα think tank. Είχε διαβάσει ένα άρθρο για αυτή τη ριζοσπαστική πρόταση — την εγγύηση ενός άνευ όρων εισοδήματος σε κάθε πολίτη — και είχε αφιερώσει κάποια χρόνια ερευνώντας την ιδέα.

Ο Straub είχε ακούσει ότι ο Werner ήταν χαρισματικός ομιλητής και πράγματι εκείνο το βράδυ, το 2009, ήταν εξαιρετικός, συνδέοντας το κοινό με το θέμα σε ένα κατάμεστο ακροατήριο 200 ατόμων.

