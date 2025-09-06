Γεράσιμος Ραυτόπουλος (1900-1918): Ο άγνωστος, μικρός ήρωας, των Βαλκανικών Πολέμων

Τα απίστευτα κατορθώματα του Γεράσιμου Ραυτόπουλου που πολέμησε το 1912-13, ανδραγάθησε επανειλημμένα και έγινε υπαξιωματικός σε ηλικία 13 ετών!

Ένας παιδί μόλις 12 ετών, από την Κεφαλλονιά, ο Γεράσιμος Ραυτόπουλος εντάχθηκε στον Ελληνικό Στρατό κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους και πέτυχε αδιανόητα πράγματα για την ηλικία του, προκαλώντας τον θαυμασμό των συμπολεμιστών του. Παράλληλα, σε ηλικία μόλις 13 ετών έγινε Λοχίας. Ίσως είναι ο νεότερος υπαξιωματικός που είχε ποτέ στις τάξεις του ο Ελληνικός Στρατός.

Όταν κηρύχθηκε η επιστράτευση, το φθινόπωρο του 1912, χιλιάδες άνδρες κατευθύνθηκαν σιδηροδρομικώς προς τη Λάρισα. Ανάμεσά τους, υπήρχε και ένα 12χρονο παιδί, ο Γεράσιμος Ραυτόπουλος που είχε ταξιδέψει από την Πύλο και είχε φτάσει στον Πειραιά. Όπως ήταν φυσικό, το νεαρό αγόρι δεν έγινε δεκτό από τις αρμόδιες στρατιωτικές Αρχές. «Ο πόλεμος είναι μόνο για άντρες» του είπαν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr