6 έξυπνοι τρόποι για να απαντήσεις σε κάποιον όταν σε προσβάλλει, διατηρώντας την ψυχραιμία σου

Υπάρχει, τελικά, σωστή απάντηση σε μια προσβολή;

Σου έχει τύχει ποτέ να σε προσβάλλει ένας άνθρωπος αλλά εσύ να σιωπήσεις; Όχι επειδή δεν έχεις πυγμή ή κάτι τέτοιο – απλώς επειδή ψάχνεις την τέλεια έξυπνη απάντηση, που τελικά βρίσκεις δύο ώρες αργότερα. Φυσικά και σου έχει συμβεί και υπάρχει λόγος.

«Όταν κάποιος λέει κάτι προσβλητικό ή επιβλαβές που μας πληγώνει ή πληγώνει ένα μέλος μιας κοινότητας που είναι πραγματικά σημαντική για εμάς, το νευρικό μας σύστημα μπορεί να ενεργοποιηθεί», λέει η Κέρι ΜάκΜπρουκ, ψυχολόγος στο Μπρούκλιν. «Τα μέρη του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για να σκεφτούν έξυπνα ή πνευματώδη πράγματα απλώς δεν είναι ενεργά — είναι νευρικά και αισθάνονται μια απειλή». Γι' αυτό είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός εκ των προτέρων.

