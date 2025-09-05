Το 2025, ο συνιδρυτής της Google, Σεργκέι Μπριν, ζητάει 12ωρη εργασία - Ορίστε;

Θα θέλαμε πολύ να βρισκόμασταν σε ένα πολύ κακό όνειρο, όμως όχι: ο Σεργκέι Μπριν υποστήριξε δημόσια πως όσοι άνθρωποι δουλεύουν λιγότερες από 12 ώρες είναι “ακατάλληλοι”. Πιθανολογούμε πως θα μείνει χωρίς υπαλλήλους.

«Η εργασία 60 ώρες την εβδομάδα είναι το σημείο καμπής της παραγωγικότητας», ήταν τα ακριβή λόγια του Σεργκέι Μπριν, ο οποίος, όχι, δεν είναι κάποιος με ελλιπή εκπαίδευση ή μόρφωση, αλλά ο συνιδρυτής της Google.

