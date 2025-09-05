Η Motorola παρουσιάζει τα moto g06 power και moto G06

Απολαύστε ασυναγώνιστη αξία και απαράμιλλη διάρκεια ζωής μπαταρίας με τα moto g06 power και moto g06.

Για χρήστες που αναζητούν μια ασυναγώνιστη συνολική εμπειρία σε χαμηλότερη τιμή, μην ψάχνετε άλλο πέρα ​​από τα moto g06 power και moto g06. Με εκπληκτικές οθόνες, ισχυρά συστήματα κάμερας 50MP με τεχνητή νοημοσύνη και πολυτελή σχεδιασμό, αυτά τα smartphones είναι ιδανικά για αγοραστές που δεν θέλουν να κάνουν συμβιβασμούς στην ποιότητα, αλλά αναζητούν μία οικονομική λύση. Το moto g06 power ξεχωρίζει για την ισχυρή του μπαταρία.

Το moto g06 power ανεβάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας στο επόμενο επίπεδο, προσφέροντας τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην κατηγορία του. Η μεγάλη μπαταρία στα 7000mAh 5 διαρκεί πάνω από δυόμισι ημέρες, ιδανική για πλοήγηση σε μεγάλα οδικά ταξίδια, βιντεοκλήσεις με φίλους για ώρες και παρακολούθηση σειρών μέχρι το τέλος, με 28 ώρες ισχύος για αναπαραγωγή βίντεο. Παράλληλα, με 1000 κύκλους φόρτισης, διατηρείται πάνω από 80% της υγείας της μπαταρίας ακόμα και μετά από χρόνια χρήσης.

Τα moto g06 power και moto g06 διαθέτουν τη μεγαλύτερη οθόνη που έχει κατασκευαστεί ποτέ σε συσκευή moto g. Και στα δύο αυτά νέα smartphones, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν μια εξαιρετικά μεγάλη και φωτεινή οθόνη HD+ 6,88 ιντσών. Τέλος στο μισόκλεισμα των ματιών στον ήλιο με τη Λειτουργία Υψηλής Φωτεινότητας, η οποία προσαρμόζεται σε μέγιστα επίπεδα φωτεινότητας έως και 600 nits. Η τεχνολογία Water Touch επιτρέπει στους χρήστες να πλοηγούνται εύκολα στην οθόνη ακόμα και με βρεγμένα δάχτυλα. Αλλά αυτά τα smartphones δεν σταματούν στα γραφικά. Το Dolby Atmos® αποκαλύπτει μεγαλύτερο βάθος, καθαρότητα και λεπτομέρειες για μια πλούσια, καθηλωτική εμπειρία ήχου, ενώ τα στερεοφωνικά ηχεία με Bass Boost προσφέρουν δύο φορές πιο δυνατά μπάσα από τον προκάτοχό τους. Αυτές οι συσκευές διαθέτουν ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα ήχου στην κατηγορία τους. Απρόσκοπτη ροή ήχου με ελάχιστη καθυστέρηση με την τεχνολογία Bluetooth® 6.0, κάνοντας την κοινή χρήση απρόσκοπτη, διασκεδαστική και ευχάριστη για όλους.

Με αυτές τις νέες συσκευές moto g, οι χρήστες μπορούν να τραβήξουν εκπληκτικές φωτογραφίες με τα συστήματα κύριας κάμερας 50MP αυτών των smartphones, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν προηγμένη ευκρίνεια και λεπτομέρεια σε κάθε λήψη. Ο αισθητήρας 2-in-1 επιταχύνει τον χρόνο εστίασης, ακόμη και στον πιο απαιτητικό φωτισμό. Όσον αφορά στις selfies και τις βιντεοκλήσεις, η μπροστινή κάμερα 8MP επιτρέπει στους χρήστες να λάμψουν. Οι λειτουργίες με τεχνητή νοημοσύνη προσθέτουν εφέ επιπέδου επαγγελματικού στούντιο σε πορτρέτα και νυχτερινές λήψεις για μια αβίαστη έκρηξη δημιουργικότητας. Επιπλέον, οι καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καταπληκτικά εργαλεία επεξεργασίας και τεχνητής νοημοσύνης μέσω του Google Photos, όπως το Magic Editor, το Magic Eraser, το Photo Unblur και άλλα.

Όμορφα και ισχυρά, τα moto g06 power και moto g06 συνδυάζουν στυλ και λειτουργικότητα ως μερικά από τα πιο προστατευμένα smartphones στην κατηγορία τους, με απαλό φινίρισμα πολυτελείας που αντιστέκεται στη σκόνη και τα δακτυλικά αποτυπώματα και χρώματα επιμελημένα από την Pantone που αποπνέουν κομψότητα και επιτρέπουν στους χρήστες να εκφράσουν την προσωπικότητά τους. Είτε κάνουν πεζοπορία είτε ξαπλώνουν δίπλα στην πισίνα, οι χρήστες μπορούν να είναι ήσυχοι , χάρη στην βαθμολογία IP64, η οποία παρέχει αξιόπιστη προστασία από σκόνη και πιτσιλιές νερού. 8 Και το Corning Gorilla® Glass 3 βοηθά στην προστασία της οθόνης από γρατζουνιές από την καθημερινή χρήση. Παράλληλα, η προαιρετική μονάδα LotX παρατείνει τον κύκλο ζωής του προϊόντος, μέσω βελτιωμένης δυνατότητας επισκευής και αναβάθμισης.

Με έως και 12GB RAM με το RAM Boost 2,9 για απρόσκοπτη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών, επιτρέπουν στους χρήστες να ανοίγουν εφαρμογές πιο γρήγορα και να διατηρούν περισσότερες εφαρμογές ενεργές ταυτόχρονα στο παρασκήνιο. Και τα δύο smartphones προσφέρουν μεγάλο ενσωματωμένο αποθηκευτικό χώρο 64GB/128GB/256GB (επεκτάσιμο έως και 1TB μέσω microSD), 9 εξασφαλίζοντας περισσότερο χώρο για φωτογραφίες, ταινίες, τραγούδια, εφαρμογές και πολλά άλλα. Η ισχυρή απόδοση οφείλεται στο chipset MediaTek Helio G81 Extreme, που προσφέρει αξιόπιστη απόδοση και σταθερότητα για καθημερινές εργασίες.

Τέλος, είναι από τα πρώτα smartphones της σειράς που διαθέτουν τη λειτουργία Circle to Search with Google, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να κυκλώνουν, να επισημαίνουν, να σκιαγραφούν ή να πατούν οποιαδήποτε εικόνα, βίντεο ή κείμενο κατά την αναζήτηση χωρίς να αλλάζουν εφαρμογές. 10 Συνομιλήστε με τον Gemini για να ενισχύσετε την έμπνευση και τις ιδέες σας. Λάβετε βοήθεια για να μάθετε με νέους τρόπους, να γράφετε email, για να σχεδιάζετε εκδηλώσεις και πολλά άλλα. Χρησιμοποιήστε κείμενο, φωνή, φωτογραφίες και κάμερα για να λάβετε βοήθεια με νέους τρόπους.

Διαθεσιμότητα

Το moto g06 power 4/256 (139,90€*), το moto g06 4/256 (119,90€*) και το moto g06 4/64 (99,90€*) θα είναι διαθέσιμα προς πώληση τον Οκτώβριο στην ελληνική αγορά.

