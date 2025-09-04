Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Άνδρας και γυναίκα νεκροί σε διαμέρισμα - Δίπλα τους βρέθηκε όπλο
Άνδρας και γυναίκα βρέθηκαν νεκροί σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.
Συναγερμός στον Νέο Κόσμο καθώς μέσα σε διαμέρισμα βρέθηκαν νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα.
Οι δύο σωροί ήταν σε κατάσταση αποσύνθεσης. Στο σημείο βρέθηκε πυροβόλο όπλο.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Πυρά Βαγγέλη Μαρινάκη κατά της κυβέρνησης: «Υπάρχει μεγάλη διαφθορά και συγκάλυψη όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ» (vid)
- Διαφωνία Μπόρις Τζόνσον-Βαγγέλη Μαρινάκη για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας: «Κάνεις λάθος» (vid)
- «Το έκανα γιατί δεν χωνεύω τους γύφτους»: Ομολόγησε 17χρονος την αρπαγή του μωρού από τα Καμίνια, είχε πάρει βρέφος και από την Ομόνοια