Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Άνδρας και γυναίκα νεκροί σε διαμέρισμα - Δίπλα τους βρέθηκε όπλο

Επιμέλεια: Newsroom
Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Άνδρας και γυναίκα νεκροί σε διαμέρισμα - Δίπλα τους βρέθηκε όπλο
Άνδρας και γυναίκα βρέθηκαν νεκροί σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.

Συναγερμός στον Νέο Κόσμο καθώς μέσα σε διαμέρισμα βρέθηκαν νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Οι δύο σωροί ήταν σε κατάσταση αποσύνθεσης. Στο σημείο βρέθηκε πυροβόλο όπλο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr

Φόρτωση BOLM...
 