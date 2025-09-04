The Voice of Hind Rajab: Το μεγαλύτερο standing ovation στην ιστορία του Φεστιβάλ Βενετίας

Το ντοκιμαντέρ με την αδικοχαμένη Χιντ Ρατζάμπ συγκίνησε τους θεατές, αλλά δεν θα μπορούσε διαφορετικά

Με δάκρυα στα μάτια, συνθήματα και παλαιστινιακές σημαίες να κυματίζουν, το δραματικό, ανατριχιαστικό και συγκινητικό ντοκιμαντέρ “The Voice of Hind Rajab” αποθεώθηκε στην πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, με το κοινό να χειροκροτά επί 23 λεπτά.

Το The Voice of Hind Rajab αφηγείται την αληθινή ιστορία της μικρής Χιντ Ρατζάμπ, που ζητούσε απεγνωσμένα για βοήθεια, πριν τελικά πεθάνει από τις ισραηλινές δυνάμεις στην πόλη της Γάζας, πέρυσι.

