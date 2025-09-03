Το «Fantasy Game της EuroLeague presented by bwin

Η bwin παίζει δυνατά και τη νέα σεζόν, καθώς γίνεται «ένα» με το EuroLeague Fantasy!

Το fantasy challenge της κορυφαίας διοργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης ξεκινά κι εσύ ζεις τη μαγεία της EuroLeague όπως ποτέ άλλοτε.

Για 11η συνεχόμενη χρονιά, η bwin παραμένει Επίσημος Εθνικός Χορηγός της EuroLeague στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη διαχρονική της σχέση με το ευρωπαϊκό μπάσκετ και την αφοσίωσή της στους φιλάθλους. Με φυσική παρουσία στα γήπεδα, έντονο branding, ψηφιακές ενέργειες και πολλαπλά engagement projects, η bwin ενισχύει την αίσθηση συμμετοχής των φιλάθλων σε κάθε αγωνιστική στιγμή της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Φέτος, η bwin κάνει ένα βήμα παραπέρα: για πρώτη φορά, είναι ο χορηγός του επίσημου EuroLeague Fantasy Game. Αυτός άλλωστε αποτελεί έναν από τους στόχους της bwin: να επενδύει σε τεχνολογίες που εξελίσσουν το πώς βιώνουμε τον αθλητισμό.

Γίνεσαι… προπονητής στο EuroLeague Fantasy Challenge Presented by bwin!

Η ώρα να…πάρεις την ομάδα στα χέρια σου έφτασε! Το EuroLeague Fantasy Challenge Presented by bwin σου δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσεις την ομάδα των ονείρων σου. Δεν συζητάμε για τυχαίες επιλογές! Στρατηγική και τακτική γίνονται ένα στο EuroLeague Fantasy Challenge Presented by bwin, εκεί όπου δημιουργείς την ομάδα σου με συγκεκριμένο μπάτζετ και αριθμό παικτών, ενώ παράλληλα επιλέγεις και τον κόουτς που θα πορεύεσαι.

Ακόμα μέσω της διαδικασίας της συμμετοχής σου στο EuroLeague Fantasy Challenge Presented by bwin, γνωρίζεις καλύτερα την κορυφαία διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης. Γίνεσαι «ένα» με τους σταρ, όμως μαθαίνεις πρώτος τα “next big thing” της EuroLeague. Το καλύτερο όμως είναι η συμμετοχή και η ανάδειξη σου σε κορυφαίο όλων! Είτε σε «κλειστές» λίγκες με φίλους σου ή σε μεγαλύτερα σε αριθμό παικτών πρωταθλήματα.

Η σχέση της bwin με το μπάσκετ δεν σταματά στη EuroLeague. Το βραβευμένο brand στηρίζει διαχρονικά το άθλημα, με χορηγίες σε ομάδες, events, διεθνείς διοργανώσεις με στόχο να συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή και την ανάπτυξή του. Μια από αυτές είναι με τον Ολυμπιακό, μια συνεργασία που ξεκίνησε το 2018 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα σε μία ανεπανάληπτη διαδρομή επιστροφής σε τίτλους, στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και της καταξίωσης!

Μια συνεργασία με... μέλλον

Η χορηγική αυτή στρατηγική είναι μια διαρκής προσπάθεια να προσφερθεί ουσιαστική αξία στον φίλαθλο, να του δοθούν τα εργαλεία να συμμετέχει, να ζήσει και να μοιραστεί την εμπειρία.

Η συνεργασία της bwin με τη EuroLeague επεκτάθηκε μέχρι το 2026. Μια σχέση που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, την κοινή φιλοσοφία και την αγάπη για το μπάσκετ. Μια στρατηγική επιλογή που συνδέει τον κόσμο με το άθλημα που αγαπά μέσα από εμπειρίες, τεχνολογία και καινοτομία. Και η bwin, πάντα στο πλευρό του ελληνικού κοινού, ενώνει τις δυνάμεις της με τη EuroLeague για να ανεβάσουν μαζί το επίπεδο τόσο στο παρκέ, όσο και έξω από αυτό.

