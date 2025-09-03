Μελχισεδέκ: Το όνομα του βιβλικού Ιερέα-Βασιλιά και του Ιερομάρτυρα Επισκόπου του 1821

Ο βιβλικός Μελχισεδέκ: Προάγγελος του Μεσσία, Ιερέας και Βασιλεύς της Ιερουσαλήμ και ο Εθνομάρτυρας Μητροπολίτης της Κρήτης.

Το όνομα Μελχισεδέκ, έγινε ξαφνικά αντικείμενο συζήτησης στην χώρα μας, με αφορμή την εμπλοκή του αρχιμανδρίτη από τα Χανιά που το φέρει στην υπόθεση του κυκλώματος στην Κρήτη και την επιστράτευση ακόμη και τους «αμερικάνικου παράγοντα» προκειμένου να επιτύχει την αναρρίχησή του στον θρόνο του Μητροπολίτη Χανίων.

Μπορεί το όνομα να μην είναι διαδεδομένο, είναι όμως βαθιά ιστορικό συνδεδεμένο τόσο με τη Βίβλο και την Ορθόδοξη Θρησκεία, όσο και την ίδια την ιστορία της Κρήτης, καθώς μεταξύ άλλων το έφερε και ο Μητροπολίτης του νησιού που βασανίστηκε και κρεμάστηκε από τους Τούρκους κατά την επανάσταση του 1821.

