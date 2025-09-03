Έκτακτη προειδοποίηση της Google σε 2.500.000.000 χρήστες: Αλλάξτε άμεσα κωδικούς

Μια κυβερνοεπίθεση προκάλεσε συναγερμό στον κολοσσό τεχνολογίας.

Οι κωδικοί πρόσβασης εδώ και δεκαετίες αποτελούν το βασικό «κλειδί» για την πρόσβαση στους λογαριασμούς και τα προσωπικά δεδομένα μας. Ωστόσο, τα τελευταία περιστατικά δείχνουν πως ίσως να μην επαρκούν πλέον για να μας προστατεύσουν.

Την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι μια διαβόητη ομάδα χάκερ στοχοποιεί κατόχους Google accounts, εκμεταλλευόμενη μια τεράστια βάση δεδομένων που διέρρευσε μέσω τρίτης υπηρεσίας.

Η αφετηρία των επιθέσεων εντοπίζεται σε περιστατικό ασφαλείας της πλατφόρμας cloud της Salesforce, το οποίο έθεσε σε κίνδυνο χρήστες των υπηρεσιών της Google.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr